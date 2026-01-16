VENERDì, 16 GENNAIO 2026
Bari, rifiuti e residui dopo le lauree in piazza Cesare Battisti: “Così anche dopo settimane”

La segnalazione di alcuni cittadini

Pubblicato da: redazione | Ven, 16 Gennaio 2026 - 09:19
WhatsApp Image 2026-01-16 at 08.26.45
  • 47 sec

Cartoni, coriandoli, palloncini e a volte anche bottiglie di spumante. E’ quello che resta in piazza Cesare Battisti, a Bari, dopo le feste di laurea. A segnalarlo alcuni cittadini evidenziando la presenza di residui anche dopo settimane. Fa discutere la presenza di alcuni rifiuti anche sulla rete di protezione che divide il piano della piazza da quello del parcheggio. “E’ uno scempio – raccontano alcuni presenti in piazza – è giusto festeggiare, ma senza dimenticarsi di ripulire. Non possiamo prendercela sempre con l’Amiu, in questo caso non si può dare la colpa a loro”, concludono.

