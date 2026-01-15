Bari, waterfront di San Girolamo al centro dei progetti dell’Università per il 2026

Bari continua a puntare sul mare come leva di sviluppo, sport e cultura. Questa mattina l’assessore allo Sviluppo economico e alla Blue economy, Pietro Petruzzelli, insieme al rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Roberto Bellotti, ha visitato il waterfront di San Girolamo per valutare l’uso di uno dei locali della piastra, sul lato destro guardando il mare, già da tempo richiesto dall’Ateneo per attività sportive legate al mare e alla sostenibilità.

L’idea è di trasformare lo spazio in un punto di riferimento non solo per gli studenti e i cittadini che praticano sport acquatici, ma anche per iniziative di valorizzazione ambientale. L’Università potrebbe così affiancare l’amministrazione comunale nel recupero e nella promozione di un tratto di costa che negli ultimi anni ha subito grandi trasformazioni, diventando un luogo dove formazione, ricerca e sostenibilità possono incontrarsi concretamente.

L’iniziativa rientra in un quadro più ampio di interventi pensati per ricucire il legame tra Bari e il suo mare. Lo scorso ottobre, infatti, è stato approvato il programma per il sostegno all’economia del mare 2026-2028, nato dal percorso partecipativo “Sulla stessa barca” con il sostegno della Regione Puglia. Il documento immagina il litorale cittadino, da Santo Spirito a Torre a Mare, come una rete di spazi polifunzionali in cui sport, cultura, formazione e impresa convivono con la tutela dell’ambiente, creando nuove opportunità per cittadini e visitatori.﻿