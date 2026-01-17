Tenta di travolgere agenti durante un controllo, in manette 32enne a Bitonto

È stato arrestato nella mattinata del 16 gennaio un pregiudicato di 32 anni, residente a Bitonto, ritenuto responsabile del tentato investimento di tre agenti della Polizia di Stato durante un’operazione di servizio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, con le accuse di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio risale alla sera del 28 aprile 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, impegnati in un servizio di osservazione all’interno di un garage di Bitonto, stavano monitorando un gruppo sospettato di furti di auto di grossa cilindrata destinate alla “cannibalizzazione”. Alla vista degli operatori, l’indagato, che si trovava alla guida di una Volkswagen Golf parcheggiata nell’autorimessa, avrebbe tentato la fuga. Gli agenti si sarebbero posizionati davanti al veicolo per bloccarne l’uscita, ma l’uomo avrebbe prima inserito la retromarcia e poi accelerato in avanti, dirigendosi verso uno dei poliziotti, che è riuscito a evitare l’impatto gettandosi di lato.

Nel tentativo di scappare, il 32enne avrebbe urtato due grandi vasi in cemento, danneggiato un’auto di servizio e tentato di investire altri due agenti, prima di divellere il cancello d’ingresso del garage e allontanarsi. L’uomo, con precedenti per reati predatori, riciclaggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è ora in carcere. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: nelle prossime ore si terrà l’interrogatorio di garanzia e la posizione dell’indagato sarà valutata nel contraddittorio con la difesa, come previsto dalla legge.