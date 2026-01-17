SABATO, 17 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,552 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,552 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tenta di travolgere agenti durante un controllo, in manette 32enne a Bitonto

L'episodio risale alla sera del 28 aprile

Pubblicato da: redazione | Sab, 17 Gennaio 2026 - 09:12
Cattura
  • 2 min

È stato arrestato nella mattinata del 16 gennaio un pregiudicato di 32 anni, residente a Bitonto, ritenuto responsabile del tentato investimento di tre agenti della Polizia di Stato durante un’operazione di servizio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, con le accuse di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio risale alla sera del 28 aprile 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, impegnati in un servizio di osservazione all’interno di un garage di Bitonto, stavano monitorando un gruppo sospettato di furti di auto di grossa cilindrata destinate alla “cannibalizzazione”. Alla vista degli operatori, l’indagato, che si trovava alla guida di una Volkswagen Golf parcheggiata nell’autorimessa, avrebbe tentato la fuga. Gli agenti si sarebbero posizionati davanti al veicolo per bloccarne l’uscita, ma l’uomo avrebbe prima inserito la retromarcia e poi accelerato in avanti, dirigendosi verso uno dei poliziotti, che è riuscito a evitare l’impatto gettandosi di lato.

Nel tentativo di scappare, il 32enne avrebbe urtato due grandi vasi in cemento, danneggiato un’auto di servizio e tentato di investire altri due agenti, prima di divellere il cancello d’ingresso del garage e allontanarsi. L’uomo, con precedenti per reati predatori, riciclaggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è ora in carcere. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: nelle prossime ore si terrà l’interrogatorio di garanzia e la posizione dell’indagato sarà valutata nel contraddittorio con la difesa, come previsto dalla legge.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, ponte Garibaldi ancora a una...

"Sono passati due mesi e mezzo da quando il Comune ha...
- 17 Gennaio 2026
Attualità

Malattie rare, si amplia il programma...

Il Programma Genoma-Puglia compie un nuovo passo avanti nella prevenzione delle...
- 17 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, al Comune esposta bandiera iraniana:...

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha esposto questa mattina la...
- 17 Gennaio 2026
Attualità

Lavoro, in Puglia cresce l’allarme occupazione:...

Le prospettive sull’occupazione in Puglia fino al 2029 restano deboli e...
- 17 Gennaio 2026