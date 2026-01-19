LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Bari, libri strappati e bruciati: erano stati lasciati fuori da una biblioteca

La denuncia del gestore dell'attività - VIDEO

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 09:49
Screenshot 2026-01-19 094318
  • 35 sec

“Ciò che abbiamo visto ci ha colpito e rattristato profondamente: trovare libri lasciati fuori dalla biblioteca, esposti alle intemperie e purtroppo anche a gesti che li hanno danneggiati, strappati e bruciati, è stato estremamente doloroso per noi. Ogni libro ridotto così rappresenta una perdita di storie, di conoscenza e di rispetto per un bene comune”. Così in una denuncia i gestori della biblioteca del parco Garofalo a Palese.

Da qui l’appello a non lasciare i libri all’esterno. “Le donazioni – spiegano – sono benvenute ma solo dopo una verifica da parte nostra. Non possiamo accettare enciclopedie, vocabolari, libri scolastici e libri in cattivo stato. Siamo spiacenti ma, al momento, non abbiamo spazio sufficiente per accogliere grandi quantità di volumi, chi ci conosce sa che il nostro è un piccolo spazio. Se davvero volete aiutarci, un gesto utilissimo sarebbe donare librerie o scaffali che ci permetterebbero di organizzare meglio il patrimonio e accogliere nuovi libri in modo adeguato”.

