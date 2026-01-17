Bari, controlli a tappeto nelle piazze: identificate oltre 300 persone

Proseguono in città i controlli “ad alto impatto” disposti dal Questore Annino Gargano, con un rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza nelle principali piazze e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato hanno concentrato le verifiche nelle aree di piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, piazza Moro e nel quartiere Umbertino, identificando complessivamente 395 persone, di cui 92 con precedenti o segnalazioni di polizia e 44 cittadini stranieri. Due persone sono state segnalate all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti e sono state eseguite tre perquisizioni. Un cittadino extracomunitario è stato invitato a presentarsi all’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la propria posizione, mentre un’altra persona è stata denunciata a piede libero per inosservanza del Daspo urbano.

Nel corso dei servizi sono stati attivati 13 posti di controllo stradale, con la verifica di 189 veicoli. Tre le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada e un mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Le pattuglie hanno inoltre effettuato controlli in cinque esercizi commerciali, senza riscontrare irregolarità. Nella notte, un cittadino extracomunitario sorpreso mentre tentava di introdursi in un’attività commerciale, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari in attesa dell’espulsione.

L’attività di controllo, fanno sapere dalla Questura, proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza e legalità sul territorio cittadino.