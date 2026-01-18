Auto fuori strada nel Barese, un morto e quattro feriti

È di un morto e quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sulla strada che collega Laterza, in provincia di Taranto, ad Altamura, nel Barese.

Secondo una prima ricostruzione, cinque giovani di età compresa tra i 25 e i 27 anni viaggiavano a bordo di un Suv di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Nell’impatto uno dei passeggeri è morto sul colpo.

Gli altri quattro occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in diversi ospedali. La più grave è una ragazza che ha riportato un trauma toracico: le sue condizioni hanno impedito l’elisoccorso da Potenza ed è stata trasferita al Policlinico di Bari, dove resta in condizioni serie. Due feriti sono ricoverati all’Ospedale della Murgia, mentre un 24enne è stato trasferito al Miulli di Acquaviva delle Fonti in stato di coma per politraumi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.