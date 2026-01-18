DOMENICA, 18 GENNAIO 2026
Foggia, tragedia a Lucera: bimbo di 3 mesi trovato morto in culla

Il cordoglio del sindaco sui social: "Ho il cuore in frantumi"

Pubblicato da: redazione | Dom, 18 Gennaio 2026 - 16:30
118 ambulanza
  • 5 sec

Tragedia a Lucera, nel Foggiano, dove un piccolo di appena tre mesi è stato ritrovato privo di vita nella culla. A darne notizia il sindaco, Giuseppe Pitta, che ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio sui social dedicando un pensiero alla famiglia.

“Non si può morire a tre mesi – si legge nel post – non riesco ad accettarlo. Non riesco a trovare nessuna giustificazione utile.
Non dovrebbe essere possibile. Ho un figlio piccolo che amo più della mia vita e non voglio nemmeno pensare al dolore di questa famiglia. Oggi il mio cuore è veramente in frantumi. Riposa in pace piccolo Angelo e dai la forza alla tua famiglia di superare questo immenso dolore”, conclude.

Ignote, al momento, le cause che hanno portato alla morte. L’eventuale autopsia scioglierà i dubbi in merito.

