Bari, al San Paolo segnaletica stradale vandalizzata: “Così mettete a rischio la sicurezza”

E’ allarme per la sicurezza al San Paolo per via della segnaletica stradale vandalizzata. Accade in particolare in via Nicola Rotondo, a denunciarlo sono alcuni cittadini evidenziando la presenza di uno specchio rotto. “Non riesco a capire il motivo per il quale si crea danno e disagio su questo quartiere – denuncia una donna – specchio stradale distrutto, utile per verificare se a destra arrivi qualcuno visto che lo stop presente sulla stessa strada non viene rispettato da nessuno e si lanciano su quell’incrocio convinti di avere loro la precedenza! Non è finita qui, anche il cartello dello stop storto e la scritta sull’asfalto sono inesistenti, anche se servirà solo per decoro, perché ripeto nessuno si ferma, mi auguro che questa segnalazione venga al più presto presa in considerazione”, conclude.