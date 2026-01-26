E’ allarme per la sicurezza al San Paolo per via della segnaletica stradale vandalizzata. Accade in particolare in via Nicola Rotondo, a denunciarlo sono alcuni cittadini evidenziando la presenza di uno specchio rotto. “Non riesco a capire il motivo per il quale si crea danno e disagio su questo quartiere – denuncia una donna – specchio stradale distrutto, utile per verificare se a destra arrivi qualcuno visto che lo stop presente sulla stessa strada non viene rispettato da nessuno e si lanciano su quell’incrocio convinti di avere loro la precedenza! Non è finita qui, anche il cartello dello stop storto e la scritta sull’asfalto sono inesistenti, anche se servirà solo per decoro, perché ripeto nessuno si ferma, mi auguro che questa segnalazione venga al più presto presa in considerazione”, conclude.
Bari, al San Paolo segnaletica stradale vandalizzata: “Così mettete a rischio la sicurezza”
La denuncia
Mola di Bari, sospensione idrica di...
A Mola di Bari è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua...
Puglia, “tempi record” per i viaggi...
“Due ore e 50 minuti per percorrere 65 chilometri tra Lecce...
Bari, rifiuti abbandonati in via Dieta:...
Un’intera strada trasformata in discarica improvvisata per colpa di chi, invece...
Bari, a Santo Spirito spiaggia invasa...
Una scena inusuale ha sorpreso questa sera i residenti e i...