Bari, allestito il cantiere sul quarto isolato di via Manzoni. Primo tratto riaperto ai pedoni

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Da questa mattina è in fase di allestimento l’area di cantiere sul quarto isolato, compreso tra via Garruba e via Nicolai, come comunicato dall’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi. Per questo tratto, il progetto prevede la realizzazione di un “tappeto” centrale con una trama a greca, ottenuta dall’alternanza di pietra di Trani e pietra lavica, mentre le fasce laterali, attualmente occupate dai marciapiedi, saranno pavimentate con basole scure in pietra vulcanica. È inoltre prevista la piantumazione di essenze di Schinus terebinthifolius in appositi alvaretti.

A differenza dei primi tre isolati, nel tratto tra via Garruba e via Nicolai il cantiere seguirà una modalità operativa diversa per garantire l’accesso a un garage con numerosi posti auto. I lavori non partiranno dalla fascia centrale per poi spostarsi sui lati, ma procederanno dividendo l’isolato in due sezioni trasversali, completate in due fasi successive. Contestualmente, è stata aperta al passaggio dei pedoni la fascia centrale del primo isolato, tra corso Italia e via Rossani, al termine della posa delle nuove basole. Le recinzioni sono state spostate sulle fasce laterali, larghe circa un metro e mezzo, corrispondenti agli attuali marciapiedi. Il tratto diventerà una “zona 10”, con un’area pedonale in prossimità dell’ingresso della scuola Manzari Buonvino. I lavori proseguono anche sul secondo e terzo isolato di via Manzoni, nel tratto tra via Rossani e via Garruba. Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’intervento entro il 30 giugno 2026, in linea con le scadenze del PNRR.