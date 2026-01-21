Bari si prepara al “Fuori Bif&st 2026”, aperta la call per attività commerciali e culturali

È aperta la call rivolta agli operatori commerciali e culturali interessati a organizzare eventi a tema cinematografico nell’ambito della XVII edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, in programma da sabato 21 a sabato 28 marzo. Le candidature possono essere presentate da oggi e fino a domenica 15 febbraio attraverso il form online predisposto dal Comune. Per il quinto anno consecutivo, l’amministrazione comunale promuove la rassegna “Fuori Bif&st”, con l’obiettivo di coinvolgere le realtà cittadine nell’animazione di strade, piazze, cinema, spazi culturali e attività commerciali, dal centro alle periferie, durante i giorni del festival.

L’iniziativa prevede la realizzazione di eventi autonomamente organizzati dagli operatori, utilizzando spazi e mezzi propri e provvedendo alle necessarie autorizzazioni. Non è previsto alcun contributo economico da parte del Comune. Secondo quanto illustrato dall’assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, il “Fuori Bif&st” rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra cultura, commercio di vicinato e vita urbana, favorendo nuove forme di collaborazione tra operatori e valorizzando il cinema come strumento di attrattività e sviluppo economico locale.

Sull’iniziativa è intervenuta anche l’assessora alle Culture, Paola Romano, che ha sottolineato come il progetto, giunto alla quinta edizione, sia diventato un appuntamento identitario per la città, capace di coinvolgere associazioni, scuole, librerie, enti e attività commerciali nella costruzione di un cartellone diffuso e partecipato.

Tre le tipologie di proposte ammesse: “Le strade del Fuoribif&st”, con progetti di animazione temporanea di strade e piazze a tema cinematografico e possibile chiusura al traffico previa valutazione comunale; “Gli eventi Fuoribif&st”, dedicati a iniziative singole come mostre, incontri, proiezioni e concerti; e “Le vetrine Fuoribif&st”, per l’allestimento a tema cinema delle vetrine delle attività commerciali.

Il Comune si impegna a coordinare il programma con i soggetti proponenti, a supportare le richieste di occupazione di suolo pubblico e a inserire le iniziative nella programmazione ufficiale, promuovendole attraverso i canali istituzionali. La Fondazione Apulia Film Commission metterà inoltre a disposizione gli archivi delle proprie produzioni per eventuali proiezioni pubbliche.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 080 5772656 e 080 5772672, dalle ore 10 alle 12, o scrivere all’indirizzo eventi.dbari@comune.bari.it.

Foto repertorio