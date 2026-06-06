Turismo, dall’arte contemporanea alla natura: ecco Usseaux

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Tra boschi di larici, antichi mulini e case in pietra decorate da colorati dipinti, esiste un piccolo borgo alpino che sembra uscito da una fiaba. Siamo a Usseaux, in provincia di Torino, nel cuore della Val Chisone, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Adagiato a oltre 1.400 metri di altitudine, questo angolo di Piemonte è la meta ideale per chi desidera rallentare, respirare aria pura e immergersi in un’atmosfera autentica fatta di tradizioni, natura e storia.

Un borgo sospeso nel tempo

Passeggiare per il centro storico di Usseaux significa fare un salto indietro nel tempo. Le antiche case in pietra e legno, i tetti in lose, i balconi fioriti e le caratteristiche decorazioni scolpite rendono ogni vicolo un piccolo capolavoro. Tra le stradine si incontrano scorci suggestivi, fontane di acqua fresca, antiche cassette della posta decorate e dettagli che raccontano la vita di montagna di un tempo. A rendere ancora più affascinante il borgo contribuiscono il vecchio forno comunitario, il lavatoio e la Chiesa Parrocchiale di San Pietro, affiancata dal suo caratteristico campanile.

Il paese dei murales

Usseaux è conosciuto soprattutto come il borgo dei murales. Oltre quaranta opere dipinte sulle pareti delle abitazioni trasformano il paese in un vero museo a cielo aperto. I dipinti raccontano la vita quotidiana delle comunità alpine: il lavoro nei campi, la preparazione del pane, la pastorizia, gli animali dei boschi e le tradizioni locali. Molti sono realizzati con la tecnica del trompe-l’œil, capace di creare sorprendenti effetti tridimensionali che sembrano prendere vita davanti agli occhi dei visitatori. Passeggiare tra i vicoli diventa così un continuo gioco di scoperte, tra volpi, cervi, contadini, paesaggi alpini e scene di vita che custodiscono la memoria del territorio.

Il mulino e le tradizioni del pane

Usseaux è conosciuto anche come il “paese del pane”. Per secoli il forno comunitario è stato uno dei luoghi più importanti della vita sociale del borgo, dove gli abitanti si ritrovavano per cuocere il pane preparato nelle proprie case. A pochi passi dal centro si trova inoltre il suggestivo Mulino Canton. Immerso nel verde e attraversato da un torrente di montagna, questo antico mulino restaurato conserva ancora la grande ruota ad acqua che un tempo permetteva di trasformare il grano in farina. Un luogo capace di raccontare il rapporto profondo tra la comunità e le risorse naturali del territorio.

Le cinque borgate alpine

Il comune di Usseaux comprende cinque caratteristici nuclei abitati, ciascuno con una propria identità. Balboutet è conosciuto come il borgo delle meridiane, grazie alle numerose opere dipinte sulle facciate delle abitazioni. Fraisse è invece il paese del legno, dove si incontrano sculture e lavorazioni artigianali. Pourrieres conserva la memoria della storica Battaglia dell’Assietta del 1747, mentre Laux è il borgo dell’acqua, immerso nella natura e affacciato sul suggestivo lago omonimo. Insieme a Usseaux, queste frazioni raccontano la storia di una valle che per secoli ha vissuto di agricoltura, allevamento e tradizioni montane.

Il lago Laux, gioiello tra i boschi

A pochi chilometri dal centro si trova il Lago Laux, uno degli angoli più fotografati della Val Chisone. Circondato da boschi e prati, questo piccolo specchio d’acqua regala scorci da cartolina in ogni stagione. Le sue acque riflettono le montagne circostanti creando un paesaggio di grande fascino, particolarmente suggestivo nelle prime ore del mattino, quando il sole illumina il lago e il silenzio della natura avvolge l’intera vallata.

Trekking, natura e panorami alpini

Usseaux rappresenta anche un ottimo punto di partenza per gli amanti delle escursioni. Tra i percorsi più apprezzati c’è il Sentiero del Pensiero, un itinerario ad anello immerso nei boschi che accompagna i camminatori attraverso aforismi e riflessioni disseminati lungo il percorso. Nei dintorni si sviluppano inoltre numerosi sentieri che conducono al Colle dell’Assietta, al Colle delle Finestre e al Colle Orsiera. Da non perdere anche Pian dell’Alpe, splendido altopiano situato a circa 2.000 metri di quota, circondato da prati e montagne. L’area è inoltre vicina a importanti aree protette come il Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè e il Parco del Gran Bosco di Salbertrand, habitat di marmotte, stambecchi, cervi e numerose specie alpine.

Sapori autentici della montagna

Una visita a Usseaux è anche l’occasione per scoprire i sapori della tradizione alpina. Tra le specialità più famose spicca il Plaisentif, conosciuto come il “formaggio delle viole”, prodotto secondo antiche ricette con il latte delle mucche al pascolo. Da assaggiare anche le Calhiette valdesi, sostanziose polpette di patate e salumi, e la Glara, una gustosa torta salata preparata con patate, cipolle e pancetta. Tra natura incontaminata, tradizioni secolari e atmosfere d’altri tempi, Usseaux rappresenta una delle mete più affascinanti delle montagne piemontesi. Un luogo dove il tempo sembra rallentare e dove ogni vicolo racconta una storia.