Malatesta nominato presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Bari

Rocky Malatesta nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, Rocky Malatesta è stato nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari, una delle principali istituzioni italiane di alta formazione artistica e musicale (AFAM).

La nomina del Presidente Malatesta si inserisce in una fase strategica per il sistema dell’alta formazione artistica, chiamato a confrontarsi con le trasformazioni culturali, tecnologiche e sociali in atto, nonché con il rafforzamento del ruolo pubblico delle istituzioni culturali.

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e profonda gratitudine verso il Ministro dell’Università e della Ricerca», dichiara Rocky Malatesta. «L’Accademia di Belle Arti di Bari è un presidio fondamentale di formazione, pensiero critico e produzione culturale. Il mio impegno sarà orientato a valorizzare il lavoro svolto dalla comunità accademica, sostenere il talento degli studenti e rafforzare il dialogo tra arte, società e territorio, in una prospettiva sempre più aperta e contemporanea».

Nel suo ruolo di Presidente, Malatesta, già docente di Etica della Comunicazione dell’Accademia barese ed esperto manager di gestione di enti pubblici e privati, opererà in stretta collaborazione con il Direttore prof. Antonio Cicchelli, gli organi accademici, il corpo docente e il personale tecnico-amministrativo, con l’obiettivo di consolidare il profilo dell’Accademia a livello nazionale e internazionale, promuovendo progettualità culturali, inclusive e innovative.

In particolare, il nuovo Presidente affronterà il passaggio nella nuova sede della ex Caserma Rossani di Bari, previsto in questo anno accademico. Tale trasferimento rappresenta un’importante opportunità per rinnovare gli spazi formativi, ampliare le possibilità di interazione con il tessuto urbano e consolidare il ruolo dell’Accademia come luogo di cultura, ricerca e partecipazione attiva del territorio.

“Desidero esprimere le mie congratulazioni a Rocky Malatesta – dichiara il sindaco Vito Leccese – per il suo nuovo prestigioso incarico che gli consentirà di misurarsi con sfide fondamentali per il futuro della formazione e della produzione culturale nella città di Bari e nella sua area metropolitana. Un ruolo che, ne sono certo, saprà interpretare con senso delle istituzioni e capacità di visione, qualità che ha già avuto modo di esprimere nel corso della significativa esperienza maturata all’interno delle istituzioni del territorio. A breve, una volta ultimato il cantiere della sua nuova sede, l’Accademia di Belle Arti troverà spazio all’interno della ex Rossani, completando idealmente quello che abbiamo immaginato come un polo a scala metropolitana dedicato alla conoscenza a e alla cultura, in un dialogo costante con il territorio. Su questo passaggio si gioca una partita straordinaria per la nostra città che sulla cultura, la bellezza e la partecipazione ha investito risorse ed energie, nella convinzione che la qualità della vita di una comunità si misuri anche a partire dalla disponibilità di spazi di lavoro, di incontro, di formazione aperti al protagonismo giovanile e alla programmazione dal basso. A Rocky Malatesta faccio i migliori gli auguri per il lavoro che lo aspetta, per il quale troverà sempre, nell’amministrazione comunale, un interlocutore attento e disponibile”.