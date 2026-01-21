Bari, incidente in viale Kennedy. Un ferito trasportato in codice rosso

Incidente in viale Kennedy, è accaduto intorno alle 19, più nello specifico nei pressi della chiesa del Buon Pastore. Secondo una prima ricostruzione la persona a bordo della bici avrebbe impattato contro lo sportello di un’auto. Ancora da ricostruire le dinamiche. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto il personale del 118 e la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi.