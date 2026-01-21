MERCOLEDì, 21 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,668 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,668 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, incidente in viale Kennedy. Un ferito trasportato in codice rosso

Sul posto la polizia locale

Pubblicato da: redazione | Mer, 21 Gennaio 2026 - 20:39
ambulanza-notte-soccorso 800
  • 32 sec

Incidente in viale Kennedy, è accaduto intorno alle 19, più nello specifico nei pressi della chiesa del Buon Pastore. Secondo una prima ricostruzione la persona a bordo della bici avrebbe impattato contro lo sportello di un’auto. Ancora da ricostruire le dinamiche. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto il personale del 118 e la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Alla coppia Toti e Tata il...

Rutigliano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi della...
- 21 Gennaio 2026
Attualità

Sanità, al Bonomo di Andria eseguiti...

Sono stati eseguiti all’ospedale “Bonomo” di Andria i primi interventi ginecologici...
- 21 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, incidente in viale Kennedy. Un...

Incidente in viale Kennedy, è accaduto intorno alle 19, più nello...
- 21 Gennaio 2026
Attualità

Trasporti, al via seconda fase dei...

Dal 26 gennaio al 28 febbraio Rete Ferroviaria Italiana, società del...
- 21 Gennaio 2026