Furto con spaccata in centro a Bari: “Si sono portati via anche i nostri attrezzi”

Risveglio amaro per un’attività del centro cittadino, in particolare un barbiere che, all’apertura dell’attività, situata in via Argiro, si è ritrovato con vetri spaccati e attrezzi rubati. E’ accaduto ad Anniventi Barberia, a denunciarlo il gestore Gianluca Agus che non nasconde il rammarico. Lo stesso ha denunciato l’episodio anche sui social “Questa notte – racconta – abbiamo subito una bella beffa. Siamo quasi nel 3mila ma vengono ancora a derubarti. Nella sede di via Argiro sono venuti i ladri. La cosa scandalosa è che si sono portati via anche i nostri attrezzi. Mi fa schifo tutto”, aggiunge. Nella giornata odierna l’attività, proprio per via della mancanza degli attrezzi non ha potuto operare dovendo rimandare indietro i clienti. “Un gesto che non passerà inosservato”, conclude Agus.

Foto repertorio