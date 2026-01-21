Bitritto, arrestati tre uomini per spaccio di droga

Un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, supportati dal Nucleo Cinofili di Modugno, ha portato all’arresto in flagranza di tre uomini tra i 22 e i 37 anni, ritenuti responsabili, ciascuno per la propria parte, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso i tre mentre erano impegnati in compravendita di droga, riuscendo a recuperare anche una somma considerevole di denaro: circa 80.000 euro. Durante l’attività investigativa, è stata sequestrata anche una pistola calibro 7,65, trovata in un luogo riconducibile a uno degli arrestati.

I tre soggetti sono stati condotti presso la casa circondariale locale e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che il procedimento è ancora in corso nelle fasi preliminari e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.