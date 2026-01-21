MERCOLEDì, 21 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,665 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,665 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bitritto, arrestati tre uomini per spaccio di droga

I Carabinieri li hanno sorpresi durante la compravendita

Pubblicato da: redazione | Mer, 21 Gennaio 2026 - 17:54
DRoga Bitritto
  • 9 sec

Un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, supportati dal Nucleo Cinofili di Modugno, ha portato all’arresto in flagranza di tre uomini tra i 22 e i 37 anni, ritenuti responsabili, ciascuno per la propria parte, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso i tre mentre erano impegnati in compravendita di droga, riuscendo a recuperare anche una somma considerevole di denaro: circa 80.000 euro. Durante l’attività investigativa, è stata sequestrata anche una pistola calibro 7,65, trovata in un luogo riconducibile a uno degli arrestati.

I tre soggetti sono stati condotti presso la casa circondariale locale e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che il procedimento è ancora in corso nelle fasi preliminari e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Trasporti, al via seconda fase dei...

Dal 26 gennaio al 28 febbraio Rete Ferroviaria Italiana, società del...
- 21 Gennaio 2026
Attualità , Puglia

Pronto soccorso in Puglia: la Regione...

In Puglia si intensifica il lavoro per rendere più efficiente la...
- 21 Gennaio 2026
Cronaca

Bitritto, arrestati tre uomini per spaccio...

Un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, supportati dal Nucleo...
- 21 Gennaio 2026
Cultura , Dalla città

Bari si prepara al “Fuori Bif&st...

È aperta la call rivolta agli operatori commerciali e culturali interessati...
- 21 Gennaio 2026