Taranto, 25enne morì alcuni giorni dopo il parto: fatale una grave patologia all’aorta

È una grave patologia all’aorta la causa della morte della giovane donna di 25 anni deceduta a Taranto dopo il parto. Lo ha stabilito l’autopsia disposta dalla magistratura nell’ambito dell’inchiesta aperta sul decesso. L’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Eloisa Maselli, dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, che depositerà una relazione dettagliata entro un mese.

La donna aveva dato alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale nell’ospedale di Taranto ed era stata dimessa il 28 dicembre. Nei primi giorni di gennaio, però, aveva accusato dolori nella sua abitazione a Lama, frazione del capoluogo ionico. In quella occasione era intervenuto il personale del 118, che non avrebbe riscontrato condizioni critiche.

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio la giovane ha avuto una nuova e più violenta crisi, risultata poi fatale. I familiari hanno presentato denuncia e la Procura di Taranto, con il pubblico ministero Flavia De Grazia, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità medica, al momento a carico di ignoti. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legate al decesso.

