Emergenza pronto soccorso a Bari, Carrieri al sindaco: “Servono misure straordinarie”

Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri ha presentato una richiesta formale al sindaco di Bari affinché utilizzi i poteri e le prerogative previste dall’ordinamento per affrontare quella che definisce una “perdurante emergenza” nei pronto soccorso cittadini.

“Ho chiesto formalmente al sindaco di utilizzare i poteri che l’ordinamento gli assegna, comprese le ordinanze, per tentare di risolvere l’incredibile situazione che si registra nei pronto soccorso”, ha dichiarato Carrieri. “Sono luoghi dove ormai le cure non sono assicurate tempestivamente e i baresi sono costretti a interminabili ore di attesa in condizioni inaccettabili”. Nel suo intervento, il consigliere ha citato un caso specifico come esempio della criticità segnalata: “Da ultimo il caso di un ragazzo di 18 anni, rimasto per 17 ore in attesa al pronto soccorso di essere ricoverato e operato dopo la frattura a una gamba”.

Carrieri parla di una situazione di “disorganizzazione assurda” che, a suo avviso, impone l’attivazione di misure eccezionali da parte del primo cittadino, in qualità di massima autorità sanitaria locale. “È necessario intervenire con urgenza per garantire cure tempestive e condizioni dignitose ai cittadini che si rivolgono ai servizi di emergenza”, ha aggiunto.