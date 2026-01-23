Bari, cantiere Brt: il capolinea piscine comunali sarà spostato in via Accettura

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR da lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio entrerà in vigore una nuova regolamentazione temporanea della circolazione stradale nell’area di cantiere del capolinea del trasporto pubblico locale, ubicata tra via Verdi e via di Maratona, per consentire gli interventi di asfaltatura di via di Maratona.

Nel dettaglio sono istituiti i seguenti provvedimenti:

a) restringimento di carreggiata a tutti i veicoli su via Vito Accettura nel tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e la prima traversa via Vito Accettura

b) divieto di fermata a tutti i veicoli su via Vito Accettura, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e la prima traversa via Vito Accettura

c) istituzione di un capolinea temporaneo dei veicoli del trasporto pubblico locale della Città di Bari, gestito dalla società Amtab s.p.a. su: via Vito Accettura, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e la prima traversa via Vito Accettura

L’Amtab provvederà al differimento del capolinea da via di Maratona a via Vito Accettura, nella zona adiacente alle piscine comunali/stadio della Vittoria, dove sarà attivato il capolinea provvisorio.

Contestualmente, le linee 2, 2/, 6, 22, 27, 42 effettueranno alcune variazioni di percorso.

Per tutti gli aggiornamenti, si ricorda che è attivo il call center comunale dedicato alle attività di informazione sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino. Il nuovo servizio, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, è operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.