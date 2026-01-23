Bari, progetto nuova piazza d’Arti: da lunedì attivo il nuovo parcheggio temporaneo

Sarà attivo da lunedì 26 gennaio il parcheggio temporaneo di superficie allestito all’interno del compendio ex Rossani – nell’area a est verso via Benedetto Croce – per consentire la realizzazione del parcheggio interrato previsto sotto la vecchia piazza d’Armi (che fin qui ha ospitato l’area parcheggio gestita da Amtab), che al termine dei lavori diventerà la nuova “piazza d’Arti”.

L’area ospita complessivamente 206 posti auto, 4 dei quali riservati a persone con disabilità motoria e localizzati vicino all’ingresso.

La superficie del parcheggio è stata realizzata con una stratigrafia composta da misto di cava rullato e ghiaietto, nelle aree in cui le auto saranno posteggiate, e in materiale stabilizzato drenante, nelle corsie carrabili.

Alla nuova area di sosta, servita da un impianto di videosorveglianza, sarà possibile accedere utilizzando l’ingresso già in uso (con guardiola e sbarre di entrata e uscita che verranno mantenute) con le stesse modalità del passato.

Per minimizzare i disagi agli utenti, nelle giornate di domani, sabato 24, e di domenica 25 gennaio, gli utenti del parcheggio fin qui attivo potranno spostare le auto e iniziare a utilizzare la nuova ara parcheggio; da lunedì 26 gennaio il vecchio parcheggio sarà definitivamente inibito all’accesso e le auto potranno essere parcheggiate esclusivamente nella nuova area a tal fine allestita.

L’intervento, che ha visto la rimozione delle vecchie pavimentazioni in asfalto e calcestruzzo e alla realizzazione del parcheggio temporaneo in ghiaia e terra stabilizzata, riguarda la Fase 1 del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova piazza d’Arti e la riqualificazione delle aree a verde e parcheggio del compendio dell’ex Caserma Rossani finanziato con fondi PNRR (Missione 5: Lavoro, inclusione sociale e coesione territoriale Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”).