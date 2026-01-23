Bari, tutto esaurito per il Famila Concert con il maestro Marco Medved

Nuovo appuntamento per la rassegna Concerti Famila, sabato 24 gennaio alle 18.00. Il concerto che ha registrato il tutto esaurito sarà condotto da Marco Medved, maestro del Coro del Teatro Petruzzelli. Emanuela Aymone dirigerà il Coro di Voci Bianche Vox Juvenes.

In programma di Carl Orff, Carmina Burana, cantata scenica, versione per due pianoforti e percussioni.

Solisti: Deniz Leone tenore, Francesca Bicchierri soprano, Luca Simonetti baritono.

I professori d’Orchestra impegnati nel concerto sono Cristiana Mastrantonio, pianoforte, Vanessa Sotgiu, pianoforte, Domenico De Palma, timpani, Andrea Intili, percussioni, Pierangelo Pellegrino, percussioni, Luigi Piro, percussioni, Isabella Rosini, percussioni, Giuseppe Zeverino, percussioni.

I Concerti Famila 2026 proporranno otto appuntamenti, di cui sei con l’Orchestra del Teatro e due, novità del nuovo anno, dedicati al Coro del Petruzzelli.

La rassegna vuol offrire al giovane pubblico e alle famiglie una prima esperienza musicale di qualità, con concerti della durata di un’ora e programmi dedicati al repertorio classico e alle musiche per ragazzi composte per il grande schermo.

I Concerti Famila sono realizzati in collaborazione con il “Gruppo Megamark” e i suoi supermercati “Famila”, attivi nel sociale e impegnati nella promozione della cultura.

Come sempre il prezzo dei biglietti sarà simbolico, 1 euro per i ragazzi fino ai 13 anni di età e 5 euro per tutti gli altri spettatori.

Marco Medved è il maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli. Dopo tanti anni di lavoro e prestigiose esperienze tra Svizzera, Austria e Germania, dove nella città di Bonn ha ricoperto dal 2015 ad oggi, il ruolo di direttore del Coro, il maestro Medved entra ufficialmente a far parte dell’organico della Fondazione lirica pugliese, sugellando il legame di stima costruito con il grande successo ottenuto per la direzione del Coro in Fidelio ed A Wonderful town!

Milanese, diplomato in pianoforte al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, ha in seguito studiato Direzione d’orchestra, all’Accademia Internazionale di Musica della sua città, Composizione e Direzione di coro al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, diplomandosi con lode e menzione.

Dal 1998 ha iniziato a lavorare come Maestro accompagnatore. collaborando con istituzioni come il Festival dei due Mondi di Spoleto, Festival de Opera di Tenerife, Orchestra Mozart e Orchestra Verdi di Milano, Teatro di St. Gallen.

Nel 2000/2001 è stato pianista della Masterclass annuale di canto tenuta dal soprano Magda Olivero a Milano, suonando in diversi concerti trasmessi in diretta da RadioRaiTre.

Dal 2008 al 2013 é stato Maestro del coro del Festival del Tirolo di Erl, preparando il coro in tutte le opere di Wagner in collaborazione con G. Kuhn. Nel 2012 è stato invitato dalla NCPA di Pechino come Maestro del coro in occasione del Lohengrin di R. Wagner, per la regia di G. Del Monaco. Dal 2013 al 2015 ha lavorato come secondo maestro del coro all’opera di Colonia, dove ha diretto diversi spettacoli con la Gürzenich Orchestra. Dal 2015 al 2024 è stato Maestro del coro del Teatro di Bonn, dove ha diretto il coro in circa 70 produzioni tra cui titoli rari come Peter Grimes di Britten, Benvenuto Cellini di Berlioz, Moses und Aron di Schönberg, Asrael di Franchetti, Der Singende Teufel di Schreker, The Gospel di Adams, Echnaton di Glass oltre a diverse prime mondiali. A Bonn ha diretto la Beethoven Orchester negli spettacoli: Il flauto magico, Turandot, Carmina Burana, Cavalleria rusticana, Pagliacci, La Gioconda, La vedova allegra.

Prossimi appuntamenti:

Martedì 17 febbraio alle 18.00 Danila Grassi dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli.

In programma di Niccolò Piccinni, Sinfonia dall’opera “L’americano”, di Antonín Dvořák, Sinfonia n. 9, in mi minore op, 95 Dal Nuovo Mondo, di Leonard Bernstein,

Fancy free ballet, di Leonard Bernstein, Candide.

Domenica 22 febbraio alle 18.00 Christian Ugenti dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli.

In programma di Christian Ugenti, Preludio festivo, [2025], di John Powell, «This is Berk», «Dragon battle», «Test Drive», da “Dragon Trainer” (orchestrazione di Christian Ugenti), di Modest Musorgskij, Una notte sul Monte Calvo, poema sinfonico, (orchestrazione di Rimskij-Korsakov), di Leonard Bernstein, Ouverture, dall’opera “Candide” (orchestrazione di Christian Ugenti), John Williams, Main theme, dalle musiche del film “Jurassic Park” (orchestrazione di Christian Ugenti), di John Williams, Main theme, dalle musiche del film “E.T.” (orchestrazione di Christian Ugenti), di John Williams, Main theme, Princess Leia’s Theme, The Imperial March (Darth Vader’s Theme), dalle musiche del film “Star Wars” (orchestrazione di Christian Ugenti), di Danny Elfman, Main Title, dal cartoon “The Simpsons” (orchestrazione di Christian Ugenti).

Giovedì 19 marzo alle 18.00 Gianni Rinaldi dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli.

In programma di Pietro Mascagni, Intermezzo dall’opera “La cavalleria rusticana”, di Gioachino Rossini, Sinfonia, dall’opera “La Cenerentola”, di Eric Satie, Gymnopédies n.1, in Re maggiore e n. 2 in Do maggiore (versione per orchestra), di Giuseppe Martucci, Notturno n. 1, op. 70 (versione per orchestra), di Aleksandr Glazunov, Idyle, in Fa diesis maggiore, op. 103, di Béla Bartók, Romàn népi tàncok (Danze popolari rumene), BB 76, di Franz Schubert Ouverture in stile italiano, in Re maggiore, D. 590, di Gioachino Rossini, Sinfonia, dall’opera “Il barbiere di Siviglia”.

Mercoledì 7 ottobre alle 18.00 Rotem Nir dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli. In programma di Franz Schubert – Sinfonia n. 3, di Antonín Dvořák – Ouverture Carnaval, di Igor Stravinsky – Suite dell’Uccello di fuoco 1919.

Giovedì 19 novembre alle 18.00 Teresa Satalino dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli. In programma “Symphonic tales”.

Domenica 29 novembre alle 18.00 Marco Medved dirigerà il Coro del Teatro Petruzzelli.

In programma di Johannes Brahms Liebeslieder-Walzer, per coro e pianoforte a quattro mani, op. 52, Neue Liebeslieder, per soli, coro e pianoforte a quattro mani, op. 65, Tafellied, per coro e pianoforte a quattro mani, op. 93 b.

Il Botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00, dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.00, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it

Telefono: 080.9752810.