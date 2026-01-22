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“Note di cantiere” a Bari, in concerto il Soul Eyes Trio con Luciana Negroponte

Appuntamento a domani

Pubblicato da: redazione | Gio, 22 Gennaio 2026 - 08:58
Luciana Negroponte
  • 53 sec

Domani, venerdì 23 gennaio il cantiere di via Argiro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per il nono appuntamento di “Note di Cantiere”, la rassegna di concerti gratuiti promossa dal Comune in collaborazione con Puglia Culture e con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano.

A partire dalle ore 18.30 si esibiranno Luciana Negroponte alla voce, Michele Carrabba al sassofono, Vito Di Modugno all’organo Hammond e Mimmo Campanale alla batteria. Il progetto musicale propone un viaggio nel soul e nel jazz, ispirato alle grandi interpreti che hanno segnato la storia del genere, da Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan a Barbra Streisand e Aretha Franklin.

Il programma affianca i classici del repertorio internazionale a composizioni originali, con l’obiettivo di creare un dialogo tra passato e presente e di offrire al pubblico un’esperienza musicale che unisce tradizione e nuove sonorità. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione di via Argiro, con l’intento di trasformare i lavori in corso in un’occasione di partecipazione e di sostegno alle attività commerciali della zona, favorendo momenti di aggregazione e animazione urbana.

I prossimi appuntamenti della rassegna sono in programma venerdì 30 gennaio con l’Alberto Di Leone Quartet e venerdì 6 febbraio con il Giuseppe Venezia Quartet. Tutti i concerti sono gratuiti e iniziano alle 18.30. Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito di Puglia Culture.

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