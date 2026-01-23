Inchiesta su traffico di droga nel Foggiano, altri nove arresti

Nove persone sono state arrestate dai carabinieri nel Foggiano (tre in carcere e sei ai domiciliari) al termine degli interrogatori preventivi, nell’ambito di un procedimento penale che già aveva consentito lo scorso 15 dicembre, l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altri 24 indagati. Gli arresti sono stati eseguiti sulla base di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della locale procura. Le accuse sono a vario titolo di concorso in traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, condotta da maggio 2024 ad aprile 2025, ha accertato l’esistenza di una fiorente attività di spaccio di cocaina e hascisc nel comune di Foggia. La droga veniva acquistata da un referente albanese a Foggia attraverso connazionali residenti nel Nord-Italia, scaricata in un autodemolitore nel capoluogo dauno, stoccata in diversi box auto e poi consegnata a domicilio agli acquirenti.