GIOVEDì, 22 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,691 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,691 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Omicidio Magellano a Bari, fermato un 42enne

Le indagini continuano per ricostruire quanto accaduto

Pubblicato da: redazione | Gio, 22 Gennaio 2026 - 19:11
carabinieri-auto logo
  • 4 sec

Un nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Antonio Magellano, avvenuto il 17 gennaio in via Montegrappa, scuote il quartiere Carassi. La Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo ha infatti fermato un uomo di 42 anni, ritenuto collegato al delitto.

La vittima, trovata con ferite da taglio, è deceduta poco dopo al Policlinico. Sul luogo dell’aggressione erano intervenuti anche gli esperti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, per raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto.

Le autorità stanno continuando a lavorare per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e i motivi che hanno portato al gesto, mentre il fermato resta a disposizione degli inquirenti. La comunità del quartiere segue con attenzione gli sviluppi di una vicenda che ha lasciato profonda impressione per la sua violenza improvvisa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Zona Franka, studenti e magistrati discutono...

Un dibattito sul futuro della magistratura italiana è pronto a prendere...
- 22 Gennaio 2026
Attualità

Natuzzi, tavoli tecnici a Bari per...

Superare le difficoltà economiche senza perdere di vista il lavoro dei...
- 22 Gennaio 2026
Cronaca

Omicidio Magellano a Bari, fermato un...

Un nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Antonio Magellano, avvenuto il...
- 22 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, 76 tablet e 29 access...

Bari fa un passo avanti verso l’innovazione digitale per l’educazione dei...
- 22 Gennaio 2026