Omicidio Magellano a Bari, fermato un 42enne

Un nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Antonio Magellano, avvenuto il 17 gennaio in via Montegrappa, scuote il quartiere Carassi. La Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo ha infatti fermato un uomo di 42 anni, ritenuto collegato al delitto.

La vittima, trovata con ferite da taglio, è deceduta poco dopo al Policlinico. Sul luogo dell’aggressione erano intervenuti anche gli esperti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, per raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto.

Le autorità stanno continuando a lavorare per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e i motivi che hanno portato al gesto, mentre il fermato resta a disposizione degli inquirenti. La comunità del quartiere segue con attenzione gli sviluppi di una vicenda che ha lasciato profonda impressione per la sua violenza improvvisa.