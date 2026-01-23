Ordigno davanti casa consigliera comunale nel Foggiano, solidarietà Anci Puglia

“Ferma condanna per l’atto e piena solidarietà alla consigliera comunale di San Severo e consigliera nazionale Anci, Anna Maria Damone, medico e servitrice delle istituzioni, alla sua famiglia e alla sindaca Lidya Colangelo” viene espressa da Anci Puglia, con riferimento all’ordigno artigianale esploso davanti alla sua abitazione nella tarda serata di mercoledì. “In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulla natura e sulle responsabilità dell’accaduto”, la presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio, insieme al vicepresidente Noè Andreano e agli organi statutari dell’associazione, ribadiscono “la propria vicinanza agli amministratori locali, troppo spesso bersaglio di atti intimidatori e violenze inaccettabili”, e invitano “a far prevalere legalità, rispetto e tutela di chi quotidianamente opera al servizio delle comunità”.

(foto repertorio)