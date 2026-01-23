Da quasi due anni una 38enne del Barese è in coma vegetativo irreversibile a seguito di un parto e tre successivi interventi chirurgici eseguiti nell’ospedale Mater Dei di Bari. Per accertare se questa condizione sia stata causata dai medici che la ebbero in cura dal parto al coma, la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravi. Sono otto gli indagati: cinque ginecologi, due ostetriche e un’anestesista. Il pm Giovanni Calamita ha disposto una consulenza medico legale per “chiarire dinamica e circostanze che hanno portato all’evento”. Il 18 febbraio ci sarà il conferimento dell’incarico.
Da due anni in coma irreversibile dopo il parto: aperto fascicolo. Otto indagati a Bari
Caso all'ospedale Mater Dei a febbraio 2024
Il servizio Inps per i pensionati...
I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a...
In Puglia si spende poco per...
Le differenze territoriali restano marcate, ma il desiderio di viaggiare attraversa...
Travolto da grosso albero, mentre se...
Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita questo...
Scuola: in Puglia due top 10...
l Global Teacher Prize (da 1 milione di dollari) ed il...