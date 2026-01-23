VENERDì, 23 GENNAIO 2026
Da due anni in coma irreversibile dopo il parto: aperto fascicolo. Otto indagati a Bari

Caso all'ospedale Mater Dei a febbraio 2024

Pubblicato da: redazione | Ven, 23 Gennaio 2026 - 17:00
Mater Dei
  • 48 sec

Da quasi due anni una 38enne del Barese è in coma vegetativo irreversibile a seguito di un parto e tre successivi interventi chirurgici eseguiti nell’ospedale Mater Dei di Bari. Per accertare se questa condizione sia stata causata dai medici che la ebbero in cura dal parto al coma, la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravi. Sono otto gli indagati: cinque ginecologi, due ostetriche e un’anestesista. Il pm Giovanni Calamita ha disposto una consulenza medico legale per “chiarire dinamica e circostanze che hanno portato all’evento”. Il 18 febbraio ci sarà il conferimento dell’incarico.

