Tragedia in casa: bimba di 5 anni muore nel Tarantino. Da giorni aveva mal di testa

Tra ipotesi meningite, emorragia cerebrale o miocardite

Pubblicato da: redazione | Ven, 23 Gennaio 2026 - 17:23
Ambulanza
  • 58 sec

Una bambina di 5 anni è morta nella mattinata di oggi a Crispiano (Taranto), all’interno dell’abitazione in cui viveva con la famiglia. A quanto si apprende, la piccola da alcuni giorni accusava forti mal di testa e inappetenza che avevano destato preoccupazione nei genitori. Tra le cause del decesso si ipotizzano meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite.

Con il peggiorare delle condizioni, i familiari hanno richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno trovato la bambina in arresto cardiaco e tentato le manovre rianimatorie. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La Procura dovrebbe affidare l’autopsia per accertare l’origine del decesso e ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti.

