Preso a bastonate per le strade del Salento: grave un 43enne

Un 43enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stato colpito ripetutamente al viso e in più parti del corpo con un bastone in legno ieri sera a Copertino. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona dove si è verificato il pestaggio: i responsabili sarebbero almeno due persone che, dopo aver ferito il 43enne, sono fuggite in auto.

Il personale sanitario intervenuto, dopo aver prestato i primi soccorsi, ha disposto il trasferimento dell’uomo in ospedale.

I carabinieri che conducono le indagini, coordinati dalla procura, hanno acquisito le immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona.