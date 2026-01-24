SABATO, 24 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,735 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,735 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Preso a bastonate per le strade del Salento: grave un 43enne

Colpito ripetutamente al viso e in più parti del corpo

Pubblicato da: redazione | Sab, 24 Gennaio 2026 - 17:17
vito fazzi
  • 51 sec

Un 43enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stato colpito ripetutamente al viso e in più parti del corpo con un bastone in legno ieri sera a Copertino. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona dove si è verificato il pestaggio: i responsabili sarebbero almeno due persone che, dopo aver ferito il 43enne, sono fuggite in auto.

Il personale sanitario intervenuto, dopo aver prestato i primi soccorsi, ha disposto il trasferimento dell’uomo in ospedale.
I carabinieri che conducono le indagini, coordinati dalla procura, hanno acquisito le immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Bonus: ecco tutti gli incentivi per...

Nel 2026 escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie, altri...
- 24 Gennaio 2026
Attualità

Meteo, allerta gialla in Puglia: domani...

Allerta gialla per maltempo in Puglia, è quanto previsto dall’ultimo bollettino...
- 24 Gennaio 2026
Nazionale

Turismo: il mese più conveniente per...

Il Report Best Time to Book 2026 di eDreams osserva le...
- 24 Gennaio 2026
Cronaca

Preso a bastonate per le strade...

Un 43enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione...
- 24 Gennaio 2026