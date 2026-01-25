DOMENICA, 25 GENNAIO 2026
Bari e il “dramma” della pavimentazione sconnessa: “Pericoloso per chi si sposta in monopattino”

La denuncia dal centro cittadino

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 10:50
WhatsApp Image 2026-01-20 at 10.38.08
  • 30 sec

Ancora polemiche per le condizioni delle strade a Bari. L’ultima denuncia arriva dal centro, in particolare da via Calefati, in corrispondenza di via Sparano dove, secondo quanto evidenziato da alcuni cittadini, un tratto di strada sarebbe sconnesso tanto da risultare pericoloso soprattutto per chi transita in monopattino.

“Percorro regolarmente quel tratto – racconta un cittadino – ogni volta sobbalzo quando vedo passare qualcuno in monopattino o in bicicletta. Soprattutto in monopattino, il rischio che si possa cadere e farsi male è alto. Eppure è li, alla vista di tutti, basterebbe intervenire e aggiustare la pavimentazione sconnessa. Si tratta di un lavoro recente, non parliamo di un problema di anni fa”, conclude. La situazione è analoga in diverse zone della città dove, oltre alla pavimentazione, farebbe discutere la condizione dell’asfalto. “Speriamo non accada mai nulla di realmente grave – racconta invece una cittadina – utilizzo il monopattino quotidianamente e le strade a Bari sono pericolose. Non venissero a dirci di usare solo le piste ciclabili, al momento è ancora impossibile spostarsi da una parte all’altra della città con quelle. Alcune zone inoltre sono totalmente scoperte”, conclude.

