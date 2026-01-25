I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Due terribili incidenti con quattro giovanissime vittime nel Barese. L’allarme xylella a Bitonto. Il crac della Popolare di Bari e i vertici condannati. L’omicidio a Carrassi e l’arresto del presunto killer. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 18 gennaio. Terribile incidente sulla Altamura – Laterza: muoiono fratello e sorella
Lunedì 19 gennaio. Altro incidente nel Barese, muoiono due giovanissimi
Auto contro bus sulla provinciale tra Adelfia e Acquaviva: due morti
Martedì 20 gennaio. Allarme Xylella anche a Bitonto
Xylella, trovato olivo infetto a Bitonto: “Emergenza da affrontare con responsabilità e interventi rapidi”
Mercoledì 21 gennaio. Bimbo di 10 mesi rimasto ustionato, muore dopo 50 giorni
Bimbo di dieci mesi ustionato nel Tarantino: morto dopo 50 giorni
Giovedì 22 gennaio. Omicidio Magellano, fermato presunto killer
Venerdì 23 gennaio. Attacco Hacker all’app Muvt dell’Amtab
Attacco hacker all’app Muvt dell’Amtab: “Cambiate le password”
Sabato 34 gennaio. Crac Popolare Bari, condannati i vertici
Crac Banca popolare di Bari, vertici condannati a pagare oltre 120 milioni