Lavori sulle condotte idriche, rubinetti a secco per 12 ore a Bari

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari (BA). I lavori riguardano interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese” – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di Via Bitritto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 29 gennaio nell’abitato di Bari (BA) – Zona Santa Fara, Santa Caterina e Stadio San Nicola site lungo le seguenti vie: Via Bitritto, Via Marco Partipilo, Via Generale Nicola Carnimeo, Strada delle Canestrelle, Strada Prov. Modugno Carbonara, Via Arpad Weisz, Strada Torrebella, Via Floriano Ludwing, Via Nicola Vernola, Strada Caratore del Carmine, SP110 (Strada Torrebella), Strada Santa Caterina e traverse, Via Martiri delle Foibe e traverse, via Caduti di Nassiriya, Via Vincenzo Sassanelli e Via Nicola Ruffo.

La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 20:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Si specifica che nelle zone limitrofe, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.