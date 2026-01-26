Bari, inaugurata la nuova sala d’attesa del centro prelievi e Cup al Pediatrico

E’ stata inaugurata la nuova sala d’attesa del Centro Prelievi e CUP dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, completamente rinnovata e allestita fantasiosamente dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – associazione metropolitana di Bari, con i fondi raccolti durante la “Pigiama Run”.

Sono intervenuti il vicesindaco di Bari, prof.ssa Giovanna Iacovone; il Dirigente medico Responsabile del P.O. (pediatrico) “Giovanni XXIII”, dott. Giuseppe Calabrese; la Responsabile della “Patologia clinica e Screening neonatale” del P.O. (pediatrico) “Giovanni XXIII”, dott.ssa Simonetta Simonetti; il Presidente nazionale della LILT, prof. Francesco Schittulli; il Direttore Generale della LILT Bari, avv. Marisa Cataldo e il Responsabile del Distretto di Bari dell’Associazione nazionale di Clownterapia Teniamoci per Mano, dott. Paolo d’Ambrosio.

“Questa sala d’attesa – ha affermato l’avv. Marisa Cataldo – è nata da un sogno condiviso. Un sogno fatto di passi, di corse, di pigiami colorati e cuori generosi. È il frutto della nostra Pigiama Run, una manifestazione che ogni anno ci ricorda che la solidarietà può essere leggera, gioiosa, contagiosa e anche correre in pigiama può cambiare le cose, se lo si fa per amore.

Ogni dettaglio di questa sala è stato pensato per i bambini. Per i loro occhi curiosi, per le loro mani che stringono quelle dei genitori, per i loro cuori che meritano leggerezza anche quando la vita si fa pesante. Perché la cura non è solo terapia: è anche ambiente, è attenzione, è bellezza. Oggi – ha aggiunto il Dg – rinnoviamo il nostro impegno: quello di essere sempre accanto ai piccoli guerrieri in pigiama. Perché, come sottolineano spesso il prof. Schittulli e la presidente della LILT Bari, dott.ssa Vita Buongiorno, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è una grande comunità che cammina unita, prendendosi cura anche dei più piccoli meno fortunati”.

L’intervento, durato alcuni mesi, ha trasformato la sala d’attesa in uno spazio accogliente, colorato e a misura di bambino, pensato per rendere più serena l’esperienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La progettazione è stata curata dal Distretto di Bari della “Teniamoci per Mano Aps” – accreditata presso l’ospedale -, mentre l’allestimento è stato affidato alla Everprint di Acquaviva delle Fonti (BA).

L’iniziativa è il frutto della generosità di centinaia di baresi che hanno partecipato alla Pigiama Run, la corsa solidale in pigiama che da tre anni si svolge al tramonto, dopo l’estate, nel Parco 2 giugno per sostenere i progetti di assistenza e accoglienza per i piccoli ospiti degli ospedali.

L’inaugurazione ha voluto rappresentare un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro della LILT e per scoprire come anche un piccolo (e inconsueto) gesto – come correre in pigiama – possa fare una grande (e divertente) differenza.