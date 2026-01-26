Cantiere Brt a Bari, ancora restringimenti strada e divieti a Japigia. Prorogata l’ordinanza

Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit nel quartiere Japigia. L’amministrazione ha prorogato fino al 24 febbraio l’ordinanza che introduce provvedimenti temporanei di circolazione su via Caldarola, nel tratto compreso tra via Maresciallo Vittorio Maggiore e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Nel dettaglio, restano in vigore il divieto di fermata su entrambe le carreggiate e il restringimento della sede stradale nello stesso segmento, interessato dagli interventi per l’impostazione delle banchine delle due fermate BRT. Le limitazioni non si applicano ai mezzi dell’impresa esecutrice e delle subappaltatrici, alle forze dell’ordine, ai veicoli di soccorso e di emergenza, ai mezzi per persone con mobilità ridotta e a quelli diretti agli accessi carrabili privati.

Contestualmente, le lavorazioni avanzano sulla carreggiata centrale di via Caldarola tra viale Archimede e via Loiacono, dove sono in fase di realizzazione le corsie riservate al transito esclusivo dei mezzi BRT. Le due corsie laterali resteranno invece destinate alla circolazione dei veicoli privati. Gli interventi comprendono la scarifica dell’asfalto, la posa di una guaina rinforzante elettrosaldata, lo strato di binder e la successiva colorazione in rosso del nuovo manto, che identificherà il percorso del trasporto rapido. In prossimità degli spartitraffico, per tutelare le radici dei pini, lo scavo è stato limitato a sei centimetri e sono state applicate guaine protettive.

Questa fase del cantiere dovrebbe concludersi entro il 28 gennaio, per consentire l’avvio della segnaletica orizzontale. Successivamente, i lavori si sposteranno lungo la carreggiata centrale in direzione del centro, con l’obiettivo di completare l’intero tratto stradale entro il 20 febbraio.

Foto repertorio