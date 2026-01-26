Bari, nuovi divieti nel Municipio II: “Residenti e commercianti penalizzati”

“Stamattina, ancora una volta, nel nostro Municipio – precisamente su viale Don Luigi Sturzo – ci siamo trovati di fronte all’ennesima sorpresa: divieti di sosta comparsi in diversi punti della strada, con recinzioni e tratti evidenziati sui marciapiedi, sia nello spartitraffico centrale sia sul marciapiede dove sono presenti numerose attività commerciali”. La denuncia è del comitato No Brt del Municipio II.

“Ancora una volta nessun residente o commerciante è stato avvisato e, cosa ancora più grave, al momento non risulta esposta alcuna autorizzazione, come invece previsto dalla legge. Da quanto emerge, sembrerebbe che siano in corso operazioni per l’installazione di nuovi cartelloni pubblicitari lungo la via. Un intervento che, ancora una volta, rischia di creare disagi significativi a residenti e commercianti – proseguono dal comitato – Particolarmente preoccupante è l’ipotesi che i cartelloni vengano installati sul marciapiede dove insistono le attività commerciali: ci auguriamo fortemente che non venga compromessa la visibilità delle attività presenti, già messe a dura prova da continui cantieri e modifiche non condivise. Come comitato stiamo contattando gli uffici di competenza per richiedere un intervento immediato e verificare la regolarità delle operazioni effettuate questa mattina. Restiamo in attesa dell’intervento degli organi preposti e, come sempre, siamo pronti a tutelare i diritti dei residenti e dei lavoratori della zona”.