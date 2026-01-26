Calciomercato Bari: ufficiale l’arrivo di Marvin Çuni

Un nuovo volto offensivo arriva a rinforzare il reparto avanzato biancorosso in una fase cruciale della stagione. La società ha definito l’operazione che porta in Puglia Marvin Çuni, attaccante classe 2001, che approda con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è già pronto a mettersi a disposizione di Moreno Longo. Arriva dal Rubin Kazan e, indosserà la maglia numero 90.

Nato in Germania ma di nazionalità albanese, Çuni è un centravanti giovane ma con un bagaglio di esperienze già piuttosto ricco. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, ha mosso i primi passi tra i professionisti con il Sonnenhof Großaspach, dove si è messo in luce con numeri importanti e una notevole continuità sotto porta. Un rendimento che gli ha aperto le porte di nuove opportunità sempre nel calcio tedesco, tra Paderborn e Saarbrücken, maturate entrambe in prestito.

Il salto nel calcio italiano arriva nell’estate del 2023, quando viene acquistato dal Frosinone, allora impegnato in Serie A. In massima serie colleziona presenze e gol, vivendo un’esperienza utile per la sua crescita prima del trasferimento al Rubin Kazan. Dopo la parentesi in Russia, l’attaccante ha iniziato l’attuale stagione con la Sampdoria, trovando spazio e continuità anche nel campionato cadetto.

Il percorso di Çuni non si limita ai club. Dopo aver indossato le maglie delle selezioni giovanili dell’Albania, nell’ottobre del 2023 ha coronato il suo cammino con l’esordio nella Nazionale maggiore.