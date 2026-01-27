Bari, il degrado del mercato in corso Mazzini. La denuncia: “Ci sono persino escrementi”

“Da anni combatto per la dignità, la sicurezza e le condizioni igienico-strutturali dei commercianti che lavorano all’interno dei mercati rionali coperti. Da anni sentiamo parlare di riqualificazioni promesse, annunciate da oltre vent’anni. La realtà, però, è ben diversa dalle favole raccontate”. Comincia così la denuncia del consigliere municipale Luca Bratta che ha effettuato un sopralluogo nel mercato di corso Mazzini.

“Si parla tanto di prevenzione e salubrità, ma la situazione reale è questa: estintori con revisioni scadute da anni; pavimentazione divelta e scivolosa; area contatori in condizioni critiche; corridoi sporchi, con presenza di feci di volatili; assenza di reti di protezione, che permette ai volatili di stazionare stabilmente lungo i viali; feci che finiscono sugli esercenti e sulle persone che frequentano il mercato; uscite di emergenza bloccate; impianti elettrici penzolanti e pericolosi. Qui non si parla di decoro, ma di salute pubblica, sicurezza e rispetto per chi lavora e per i cittadini. È normale che in un mercato coperto si lavori e si acquistino alimenti in queste condizioni? È questo il risultato di anni di segnalazioni e sollecitazioni? Chi si assume la responsabilità di tutto questo?

Io continuerò a denunciare, perché il silenzio rende complici”.