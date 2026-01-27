Incendio alla chiesa di San Gabriele a Bari, il sindaco Leccese: “Vicino ai volontari colpiti”

Portare la vicinanza delle istituzioni e incontrare i volontari colpiti dall’incendio che negli scorsi giorni si è verificato alla chiesa di San Gabriele. E’ stato questo il motivo per cui il sindaco Vito Leccese, nella serata di ieri, ha effettuato un sopralluogo nel complesso parrocchiale dove le fiamme hanno distrutto tre ambulanze della S.G.S ospitate nel recinto della chiesa e danneggiato alcuni locali adibiti allo stoccaggio di alcuni beni di necessità destinati alla Caritas. Il rogo ha compromesso, oltre ai mezzi dell’associazione, anche generi alimentari come pasta, biscotti e altri prodotti raccolti per le famiglie del territorio. Un danno che, secondo quanto riferito dal primo cittadino, non è solo materiale ma anche simbolico, perché ha colpito una rete di solidarietà attiva quotidianamente a sostegno delle persone più fragili.

Durante la visita, Leccese ha incontrato i volontari della S.G.S. e raccolto il loro appello per ricevere supporto e poter riprendere il servizio dopo l’accaduto. “Ho voluto essere lì – ha scritto il sindaco – per far sentire la vicinanza delle istituzioni e per raccogliere l’appello dei volontari che, ora ancor di più, chiedono sostegno per poter proseguire nel loro servizio”. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha assicurato il proprio impegno a supporto dell’associazione e delle attività solidali colpite.