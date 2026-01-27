MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Bari, nuovo asfalto nel municipio II: modifiche alla viabilità

Ecco le strade interessate

Pubblicato da: redazione | Mar, 27 Gennaio 2026 - 12:42
lavori stradali
  • 49 sec

La ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche rende noto che, per consentire lavori di ripristino del manto stradale a cura di Enel distribuzione S.p.A. sono previste, dalle ore 7.00 alle 17.00 e fino al prossimo 27 febbraio, le seguenti modifiche alla viabilità:

 

–         istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati e restringimento della carreggiata su:

–       viale Papa Pio XII (da via Arcidiacono Giovanni a viale Papa Giovanni XXIII)

–       viale Papa Giovanni XXIII (viale Papa Pio XII a via Niceforo)

–       via Pansini (da viale Papa Pio XII a via Amoruso Manzari)

