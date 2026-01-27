Bari, nuovo asfalto nel municipio II: modifiche alla viabilità

La ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche rende noto che, per consentire lavori di ripristino del manto stradale a cura di Enel distribuzione S.p.A. sono previste, dalle ore 7.00 alle 17.00 e fino al prossimo 27 febbraio, le seguenti modifiche alla viabilità:

– istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati e restringimento della carreggiata su:

– viale Papa Pio XII (da via Arcidiacono Giovanni a viale Papa Giovanni XXIII)

– viale Papa Giovanni XXIII (viale Papa Pio XII a via Niceforo)

– via Pansini (da viale Papa Pio XII a via Amoruso Manzari)