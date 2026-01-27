“La Casa nel Parco – La Rossani Partecipa”: aperto l’avviso per co-progettare il polo culturale

Bari si prepara a dare nuova vita a uno dei suoi spazi più suggestivi: la Rossani – Polo Biblio-Museale e Teca del Mediterraneo. Un luogo che, grazie a un progetto innovativo, punta a trasformarsi in un vero punto di riferimento culturale, aperto non solo agli appassionati di libri e arte, ma a tutta la comunità, con un’attenzione speciale ai giovani.

Il Comune di Bari ha lanciato un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore e alle associazioni interessate a collaborare nella gestione e nell’animazione dello spazio. L’obiettivo è chiaro: costruire insieme un modello di utilizzo stabile, capace di garantire vitalità culturale, accessibilità e un reale impatto sul territorio. L’iniziativa mette al centro i giovani under 35, invitandoli a proporre attività e programmi culturali sia all’interno del polo che nel parco circostante, con l’intento di avvicinare sempre più ragazzi alla biblioteca e alla cultura.

Il percorso che ha portato alla pubblicazione dell’avviso è stato lungo e partecipato. Tra ottobre e dicembre 2025 si sono susseguite visite guidate, laboratori pubblici e momenti di confronto con esperienze pugliesi già attive nella gestione di spazi culturali. Ogni fase è stata pensata per raccogliere suggerimenti concreti, orientare i criteri di selezione e assicurare che il progetto risponda davvero ai bisogni della città e del settore culturale.

L’idea è quella di superare il concetto tradizionale di bando: non si tratta solo di realizzare progetti, ma di costruire una governance condivisa e una programmazione culturale duratura. Durante la fase sperimentale, le realtà selezionate potranno partecipare a momenti di co-progettazione e percorsi di formazione volti a rafforzare competenze e sostenibilità, per arrivare a un modello di gestione efficace e replicabile.

“La bibliomediateca Rossani è un luogo straordinario, frutto di anni di lavoro e continuità amministrativa – sottolinea l’assessora alle Culture Paola Romano –. Qui la Biblioteca della Regione Puglia, la più grande del Sud Italia, troverà la sua casa, offrendo servizi e risorse a tutte le biblioteche del territorio. Con questo progetto vogliamo che lo spazio diventi un luogo vivo, accessibile a tutti e soprattutto ai giovani, protagonisti di nuove idee e iniziative culturali.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione dell’area come polo di cultura, creatività e innovazione sociale, sostenuto dal Comune di Bari e da ANCI attraverso il Fondo Politiche Giovanili 2022, in collaborazione con la Regione Puglia. L’obiettivo finale è chiaro: fare della Rossani non solo una biblioteca e un museo, ma un laboratorio permanente di cultura, partecipazione e innovazione.

Questo pomeriggio alle 18.30 sarà presentato l’avviso pubblico “La Casa nel Parco – La Rossani partecipa”, l’iniziativa con cui il Comune di Bari mira a individuare fino ad otto organizzazioni o ATS con cui sottoscrivere accordi ex art. 55 del Codice del Terzo Settore per attività di co-programmazione e co-progettazione finalizzati a definire attività, funzioni e modelli di gestione de “La Rossani – BiblioTeca del Mediterraneo”.

In apertura sono previsti i saluti istituzionali di Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, del sindaco di Bari Vito Leccese e dell’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano, con deleghe a Cultura, Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali. Seguiranno gli interventi di Mauro Paolo Bruno, dirigente del Servizio Poli Integrati Territoriali della Regione Puglia, di Luciana Cazzolla, direttrice della Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport, e di Vincenzo Bellini, amministratore di Bass Culture.