Bari, più sport all’aria aperta in città: al San Paolo arriva un nuovo playground

È stato effettuato ieri pomeriggio il sopralluogo congiunto propedeutico alla consegna dell’area comunale di via Cozzoli, nel quartiere San Paolo, e all’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo grande playground finanziato con 800mila euro nell’ambito del bando “Sport Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute S.p.A.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, i rappresentanti di Sport e Salute S.p.A. e dell’impresa incaricata dell’intervento. Nei prossimi giorni è prevista la firma del verbale di consegna e di avvio dei lavori, che segnerà formalmente la presa in carico dell’area e la cantierizzazione.

Il cronoprogramma prevede una durata stimata di circa otto settimane, con conclusione entro l’estate 2026. Le fasi operative includono l’allestimento del cantiere, la demolizione e la rimozione delle strutture esistenti, la realizzazione dei campi da gioco e delle aree libere, le opere impiantistiche, la posa delle pavimentazioni sportive e la sistemazione delle attrezzature e delle aree a verde. L’area interessata si trova tra via Cozzoli, via Pugliese e via Barisano da Trani e si estende per circa 4.000 metri quadrati, di cui 1.500 saranno occupati dal playground. Il progetto è concepito come un’agorà contemporanea, con uno spazio centrale multifunzionale pensato per favorire sport, socialità e benessere.

Secondo l’assessore Scaramuzzi, l’intervento consentirà di trasformare un’area sottoutilizzata in un polo dedicato allo sport e al tempo libero, destinato ai residenti del quartiere e ai cittadini provenienti da altre zone. L’assessora al Clima e all’Ambiente Elda Perlino ha sottolineato l’attenzione al verde urbano, con l’inserimento di alberature, arbusti e zone ombreggiate per rendere lo spazio più confortevole.

Il progetto prevede una piastra polifunzionale di circa 1.276 metri quadrati, rifinita con resine su manto bituminoso e caratterizzata da cromie differenziate per le diverse discipline: viola per il parkour, blu per lo skate, arancione per il calisthenics e un’area aggregativa centrale evidenziata in giallo. Sono inoltre previsti setti in calcestruzzo alti due metri, destinati a ospitare murales come elemento identitario dell’area. La zona parkour, collocata a nord-ovest, sarà realizzata con strutture prefabbricate in calcestruzzo e acciaio, dotate di tappetini antitrauma. Lo skate park, a sud, includerà rampe e ostacoli in calcestruzzo e acciaio ispirati alle principali tipologie di strutture utilizzate dagli skater. Nella porzione nord sarà installata un’area per il calisthenics con attrezzature fitness per gruppi fino a 14 persone. A completamento dell’intervento, l’area sarà dotata di sedute in calcestruzzo di forma prismatica, integrate nel disegno complessivo dello spazio pubblico.