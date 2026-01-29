Incendio chiesa di San Gabriele a Bari, l’appello dei volontari: “Ci servono attrezzature”

“Questo è quello che rimane di quella notte balorda”, Inizia così il messaggio scritto dai volontari che hanno sede presso la chiesa di San Gabriele a Bari dove negli scorsi giorni si è verificato un incendio che ha distrutto moltissimo materiale, anche le autoambulanze. “Ringraziandovi tutti per i migliaia di messaggi solidali – si legge ancora – noi volontari abbiamo deciso di continuare, lo dobbiamo per noi e per la gente che ha bisogno di noi. Chiediamo un ultimo gesto di solidarietà. Abbiamo aperto una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature sanitarie salvavita, e magari di un’ambulanza, un piccolo gesto può fare la differenza. E se vorrai ancora più importante del denaro, donaci il tuo tempo libero, diventa volontario vieni in associazione con noi non ti costa nulla. Noi ci crediamo”, concludono. Per partecipare è possibile versare il denaro al conto bancario IT10U0103004000000005586912 intestato a San Gabriele Soccorso Bari.