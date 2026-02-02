LUNEDì, 02 FEBBRAIO 2026
Bari, un’aula studio sul waterfront di San Girolamo: la proposta degli universitari

Per studiare di fronte al mare. Ma per ridurre anche gli spostamenti verso il centro

Pubblicato da: redazione | Lun, 2 Febbraio 2026 - 13:56
piazza san girolamo
  • 31 sec

Azione Universitaria Economia Bari, il nucleo dell’associazione studentesca dell’Università Aldo Moro, ha presentato una richiesta all’Università e al Comune di Bari per destinare almeno uno spazio del waterfront di San Girolamo ad aula studio per gli studenti Uniba, un’area già di interesse per l’Università e il Comune di Bari nell’ambito di una riqualificazione condivisa.

La proposta, spiegano, nasce dall’esigenza concreta di offrire spazi adeguati allo studio e alla socialità studentesca in una zona strategica della città, evitando agli studenti lunghi e onerosi spostamenti verso il centro cittadino o diversi dipartimenti universitari dislocati sul territorio barese.

Un’ulteriore motivazione di particolare rilievo, chiariscono ancora gli studenti,  riguarda la presenza del Centro Universitario Sportivo di Bari (Cus), situato nell’area comunemente denominata San Cataldo, che ospita il corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive e quello magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport. Attualmente, il CUS non dispone di spazi idonei allo studio individuale o di gruppo, rendendo difficoltosa la gestione dei tempi tra una lezione e l’altra per gli studenti iscritti a tali corsi.

