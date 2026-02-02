Regione Puglia, al via nuovo Consiglio. Decaro: “In quest’aula sarò prima di tutto un consigliere”

L’Aula consiliare del Palazzo del consiglio regionale è tornata a riempirsi di voci, volti e aspettative, dando ufficialmente il via a una nuova stagione politica. Con l’inno di Mameli a fare da cornice, si è aperta la dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Puglia, un passaggio che segna la ripartenza dell’attività istituzionale dopo il recente appuntamento elettorale.

A guidare la seduta inaugurale è stato il consigliere più anziano, Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione e sconfitto alle urne da Antonio Decaro. Prima ancora dell’avvio formale dei lavori, tra i due c’è stato un saluto cordiale, un gesto semplice ma carico di significato, in linea con il clima di rispetto che aveva caratterizzato anche la campagna elettorale. Nel suo intervento iniziale, Lobuono ha voluto aprire i lavori esprimendo, a nome dell’intero Consiglio, solidarietà agli agenti rimasti feriti a Torino.

La seduta è poi entrata nel vivo con la proclamazione dei cinquanta consiglieri regionali eletti e con la successiva votazione per la scelta del presidente del Consiglio regionale. L’esito era in larga parte atteso: Toni Matarrelli, esponente del Partito Democratico, è stato eletto con 36 voti, nonostante nelle settimane precedenti non fosse mancato il dibattito, alimentato anche dall’invito della segretaria nazionale Elly Schlein a orientarsi su una figura femminile per questo ruolo.

Determinante il sostegno compatto dei 29 consiglieri di maggioranza, a cui si sono aggiunti sette voti provenienti dall’opposizione, che ha scelto di non attenersi all’astensione solitamente praticata in occasioni simili. La votazione ha fatto registrare anche tredici schede bianche, un voto per il presidente della Regione Antonio Decaro e uno per il consigliere di Fratelli d’Italia Tommaso Scatigna.

Classe 1975, nato a Krefeld in Germania e residente a Mesagne, Matarrelli arriva alla guida dell’assemblea regionale con un curriculum amministrativo consolidato. Laureato in discipline letterarie, è stato sindaco della sua città dal 2019 al 2025 e, in parallelo, presidente della Provincia di Brindisi dal 2022. Alle regionali dello scorso novembre è stato eletto consigliere per il Partito Democratico nella circoscrizione di Brindisi, raccogliendo oltre 24mila preferenze. Per lui si tratta del secondo mandato in Consiglio regionale, dopo l’esperienza avviata nel 2010 con la lista di Sinistra.

Nel corso della seduta è intervenuto anche il presidente della Regione, Antonio Decaro, che ha pronunciato il giuramento e ha voluto chiarire subito il senso del suo ruolo. «In quest’aula sarò prima di tutto un consigliere regionale, tra voi e con voi», ha affermato, sottolineando la volontà di vivere il Consiglio come il cuore dell’azione politica. «Queste stanze saranno il mio ufficio e lavorerò al vostro fianco per le iniziative che questo Consiglio deciderà di intraprendere per il futuro della Puglia».

Decaro ha poi rivolto un messaggio a maggioranza e opposizione, auspicando un clima di confronto leale. «Sono sicuro che gli eletti sapranno rappresentare al meglio le istanze di tutti, nel rispetto delle idee e delle posizioni di ciascuno», ha detto, definendo quella appena iniziata «una legislatura costituente», chiamata a «mettere al centro gli interessi dei territori e dei pugliesi, senza pregiudizi né interessi corporativi».

Infine, gli auguri di buon lavoro ai nuovi vertici dell’assemblea e agli organismi d’aula, con un auspicio chiaro: «Che questo Consiglio sia sempre un luogo di proposta costruttiva e di rispetto per le istituzioni». Un messaggio che prova a fissare, fin dal primo giorno, il tono e le ambizioni della nuova legislatura.