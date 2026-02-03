MARTEDì, 03 FEBBRAIO 2026
Bari, a fuoco i capannoni tra via Oberdan e la ferrovia

Fumo denso che sta raggiungendo anche le case

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 09:17
WhatsApp Image 2026-02-03 at 09.13.30
  • 23 sec

Per cause in corso di accertamento, un incendio sarebbe divampato   nel capannone che si trova tra via Oberdan e la ferrovia. Sgomberato nei mesi scorsi, in realtà il capannone continuava ad essere abitato da senzatetto.  Il fumo ha raggiunto anche le vicine abitazioni.

Notizia in aggiornamento

