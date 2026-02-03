MARTEDì, 03 FEBBRAIO 2026
Bari, grata transennata “ma mai sostituita”: è polemica al San Paolo

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 15:18
Sarebbe stata transennata più volte, ma mai sostituita. E’ polemica al San Paolo per una grata che secondo i residenti risulta “molto pericolosa”. La denuncia arriva in particolare da via Boccasile. Tantissime le segnalazioni per via delle condizioni della stessa corrosa e “affatto sicura”. I pezzi di ferro rissultano addirittura rialzati tanto da “correre il rischio di inciampare”, per i pedoni e di incorrere in danni agli pneumatici per chi viaggia in auto. I cittadini chiedono spiegazioni e soprattutto una soluzione immediata. “Vogliamo che venga sostituita – denunciano – sono anni che è così”, concludono.

