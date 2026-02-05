Bari, dalle pietre ai detriti: dopo le mareggiate il lungomare di Palese è “impraticabile”

Detriti, pietre, rifiuti e in alcuni tratti anche acqua che si “riassorbe” molto lentamente. Si presenta così il lungomare di Palese dopo le mareggiate e il maltempo. A denunciare quanto accade sono i cittadini evidenziando una situazione che va avanti da anni. “La pista ciclabile? Impraticabile – racconta un residente – o si rischia di cadere o di forare le ruote. Così come è impossibile correre senza rischiare di prendere una storta. Sono anni che parliamo del problema, ci sarebbe bisogno di frangiflutti per evitare che in alcuni punti il lungomare diventi impraticabile. Pensano a costruire cose nuove, ma non risolvono i problemi”, conclude. Situazioni analoghe erano state denunciate già negli scorsi anni.

Foto Facebook