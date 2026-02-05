GIOVEDì, 05 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,008 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,008 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, dalle pietre ai detriti: dopo le mareggiate il lungomare di Palese è “impraticabile”

La denuncia: "Da anni così"

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 09:12
mareggiate lungomare palese
  • 57 sec

Detriti, pietre, rifiuti e in alcuni tratti anche acqua che si “riassorbe” molto lentamente. Si presenta così il lungomare di Palese dopo le mareggiate e il maltempo. A denunciare quanto accade sono i cittadini evidenziando una situazione che va avanti da anni. “La pista ciclabile? Impraticabile – racconta un residente – o si rischia di cadere o di forare le ruote. Così come è impossibile correre senza rischiare di prendere una storta. Sono anni che parliamo del problema, ci sarebbe bisogno di frangiflutti per evitare che in alcuni punti il lungomare diventi impraticabile. Pensano a costruire cose nuove, ma non risolvono i problemi”, conclude. Situazioni analoghe erano state denunciate già negli scorsi anni.

Foto Facebook

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Spaccio e armi, controlli potenziati a...

Massima incisività dei controlli della Polizia di Stato che hanno ulteriormente rafforzato la...
- 5 Febbraio 2026
Cronaca

Ricci di mare pescati illegalmente, scatta...

Circa 1.200 ricci di mare pescati illegalmente sono stati sequestrati nelle...
- 5 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, prende forma il nuovo capolinea...

Sta prendendo sempre più forma il nuovo capolinea di via Di...
- 5 Febbraio 2026
Primo Piano

Tremila agricoltori Coldiretti a Bari in...

Tremila agricoltori si sono riuniti nel teatro Petruzzelli di Bari per...
- 5 Febbraio 2026