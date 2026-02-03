MARTEDì, 03 FEBBRAIO 2026
Donna di 95 anni cade dal letto del pronto soccorso e muore ad Andria

Aperta indagine della Procura di Trani

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 09:45
procura-trani
  • 54 sec

La Procura di Trani ha aperto un’indagine per accertare le cause della morte di una 95enne, deceduta nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell’ospedale di Andria dopo essere caduta dal letto ospedaliero. L’anziana, a quanto si apprende, era ricoverata nel pronto soccorso da alcuni giorni in attesa di essere trasferita in reparto.

Come atto dovuto, la Procura ha iscritto una persona nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e ha disposto l’autopsia, che è stata eseguita oggi dal medico legale Federica Mele nel Policlinico di Bari. Gli accertamenti medico legali dovranno stabilire se la caduta abbia contribuito al decesso e quindi attribuire le eventuali responsabilità.

