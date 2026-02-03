MARTEDì, 03 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,965 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,965 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rubò in una abitazione nel Barese: presunto responsabile incastrato dal Dna sul guanto

Con una fiamma ossidrica sarebbe riuscito a sventrare una cassaforte sottraendo oro, contanti e una pistola con munizioni

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 13:18
polizia 1
  • 37 sec

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne locale, pluripregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, per furto aggravato in abitazione e porto illegale di arma comune da sparo.

Si rappresenta che si tratta di un provvedimento assunto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa. L’uomo avrebbe commesso un furto in abitazione nell’ottobre 2024. Nella circostanza, utilizzando una fiamma ossidrica, sarebbe riuscito a sventrare una cassaforte sottraendo oro, contanti e una pistola con munizioni. Sul luogo del delitto fu rinvenuto un frammento di guanto, dal quale, attraverso le analisi di laboratorio, è stato possibile isolare un profilo DNA compatibile con quello del sospettato, già censito nelle banche dati.

L’arrestato, già in regime di detenzione domiciliare, è stato quindi trasferito presso il carcere di Bari. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, a seguito dell’arresto, si avvierà il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Rubò in una abitazione nel Barese:...

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne locale, pluripregiudicato, in...
- 3 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, un giardino a Japigia in...

Si è svolta questa mattina, nello spazio pubblico compreso tra le...
- 3 Febbraio 2026
Cronaca

Donna di 95 anni cade dal...

La Procura di Trani ha aperto un'indagine per accertare le cause...
- 3 Febbraio 2026
Cronaca

Imbarcazione di età romana nel Mar...

Il rapporto di costante collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti...
- 3 Febbraio 2026