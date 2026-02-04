MERCOLEDì, 04 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,991 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,991 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, nuove aree giochi e parchi più sicuri in diversi quartieri della città

"Dall'inizio del nostro mandato abbiamo già inaugurato venti aree giochi"

Pubblicato da: redazione | Mer, 4 Febbraio 2026 - 14:46
Area giochi santo spirito
  • 2 min

Un nuovo passo per rendere più vivibili e sicure le piazze e i parchi cittadini sta per partire con l’avvio di un accordo triennale che punta a rinnovare l’arredo urbano e le attrezzature ludiche e sportive. L’obiettivo è intervenire rapidamente dove servono manutenzione o sostituzioni, assicurando spazi pubblici accoglienti per tutti i cittadini.

Il contratto è stato affidato a Prodon Impianti Tecnologici srl, per un importo di base pari a 289.170 euro, e prevede interventi “a chiamata”, pensati per riparazioni veloci ma efficaci. Panchine, cestini, recinzioni, tavoli da picnic, dissuasori stradali e staccionate sono solo alcune delle opere che potranno essere oggetto di manutenzione, così da garantire sicurezza e funzionalità in ogni quartiere.

“Dall’inizio del nostro mandato abbiamo già inaugurato venti aree giochi, realizzate ex novo o riqualificate grazie a diverse fonti di finanziamento – commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi –. Con questo nuovo accordo quadro rinnoviamo uno strumento operativo che ci permette di intervenire in modo rapido su attrezzature danneggiate, continuando a valorizzare le aree di socializzazione della città”.

Negli ultimi mesi, l’attenzione dell’amministrazione si è concentrata su oltre venti parchi e giardini, tra cui piazza della Torre a Torre a Mare, il Parco degli Aquiloni nel quartiere Picone, il giardino dedicato a Palmina Martinelli nel Poggiofranco, le aree di via Tramonte e via Cosenza al San Paolo, fino alla pineta San Francesco e al giardino Alan Kurdi in via Carrante. Alcuni lavori sono ancora in corso, come quelli nelle aree Don Vito Marotta a Loseto e piazza San Francesco a Santo Spirito, mentre nei prossimi mesi prenderanno il via gli interventi in via Carlo Massa, nel giardino Baden Powell a Madonnella e in viale Kennedy per l’area fitness.

L’iniziativa rientra in un programma più ampio che punta a mantenere alta la qualità della vita urbana, assicurando spazi pubblici funzionali e sicuri, ma invita anche i cittadini a fare la loro parte: curare le piazze e i giardini significa contribuire a rendere la città più accogliente e vivibile per tutti.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, emergenza freddo: scatta il piano...

Con l’arrivo dei giorni più freddi dell’inverno, l’attenzione dell’amministrazione comunale si...
- 4 Febbraio 2026
Attualità

Fratelli d’Italia attacca Decaro e Pentassuglia...

Le prime mosse della nuova gestione regionale della sanità non convincono...
- 4 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, nuove aree giochi e parchi...

Un nuovo passo per rendere più vivibili e sicure le piazze...
- 4 Febbraio 2026
Attualità

Bari, domani migliaia di agricoltori in...

C’è un filo che unisce le piazze del Nord alle campagne...
- 4 Febbraio 2026