Bari, nuove aree giochi e parchi più sicuri in diversi quartieri della città

Un nuovo passo per rendere più vivibili e sicure le piazze e i parchi cittadini sta per partire con l’avvio di un accordo triennale che punta a rinnovare l’arredo urbano e le attrezzature ludiche e sportive. L’obiettivo è intervenire rapidamente dove servono manutenzione o sostituzioni, assicurando spazi pubblici accoglienti per tutti i cittadini.

Il contratto è stato affidato a Prodon Impianti Tecnologici srl, per un importo di base pari a 289.170 euro, e prevede interventi “a chiamata”, pensati per riparazioni veloci ma efficaci. Panchine, cestini, recinzioni, tavoli da picnic, dissuasori stradali e staccionate sono solo alcune delle opere che potranno essere oggetto di manutenzione, così da garantire sicurezza e funzionalità in ogni quartiere.

“Dall’inizio del nostro mandato abbiamo già inaugurato venti aree giochi, realizzate ex novo o riqualificate grazie a diverse fonti di finanziamento – commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi –. Con questo nuovo accordo quadro rinnoviamo uno strumento operativo che ci permette di intervenire in modo rapido su attrezzature danneggiate, continuando a valorizzare le aree di socializzazione della città”.

Negli ultimi mesi, l’attenzione dell’amministrazione si è concentrata su oltre venti parchi e giardini, tra cui piazza della Torre a Torre a Mare, il Parco degli Aquiloni nel quartiere Picone, il giardino dedicato a Palmina Martinelli nel Poggiofranco, le aree di via Tramonte e via Cosenza al San Paolo, fino alla pineta San Francesco e al giardino Alan Kurdi in via Carrante. Alcuni lavori sono ancora in corso, come quelli nelle aree Don Vito Marotta a Loseto e piazza San Francesco a Santo Spirito, mentre nei prossimi mesi prenderanno il via gli interventi in via Carlo Massa, nel giardino Baden Powell a Madonnella e in viale Kennedy per l’area fitness.

L’iniziativa rientra in un programma più ampio che punta a mantenere alta la qualità della vita urbana, assicurando spazi pubblici funzionali e sicuri, ma invita anche i cittadini a fare la loro parte: curare le piazze e i giardini significa contribuire a rendere la città più accogliente e vivibile per tutti.﻿