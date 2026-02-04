Bari, emergenza freddo: scatta il piano operativo del Comune

Con l’arrivo dei giorni più freddi dell’inverno, l’attenzione dell’amministrazione comunale si è concentrata sulle persone più vulnerabili e senza dimora, per offrire loro sostegno e protezione dalle temperature rigide. Grazie al Piano operativo cittadino per l’emergenza freddo, l’Unità di strada “Care for people” ha intensificato la propria presenza sul territorio, garantendo un servizio itinerante sette giorni su sette nelle ore serali.

Tra il 4 dicembre e il 30 gennaio scorsi, gli operatori hanno registrato 474 contatti con persone in condizione di marginalità estrema, fornendo supporto, orientamento e bevande calde. Oltre alla presenza quotidiana sul campo, sono stati distribuiti indumenti e coperte a 47 persone, mentre 40 kit termici completi sono stati consegnati per proteggere dal freddo chi trascorre gran parte della giornata all’aperto. Ogni kit includeva maglia e calzamaglia termiche, calze resistenti all’usura, scaldacollo, cappello, guanti e una coperta leggera e comprimibile, studiata per trattenere il calore corporeo senza appesantire chi la porta con sé.

Non sono stati trascurati nemmeno i campi rom, dove sono stati consegnati 100 sacchi di legna da 20 kg ciascuno, fondamentali per riscaldare abitazioni spesso prive di adeguati impianti di riscaldamento. L’iniziativa conferma l’impegno dell’assessorato al Welfare e delle cooperative coinvolte, che continuano a lavorare per rendere più sicura e dignitosa la vita di chi si trova in difficoltà, soprattutto nelle notti più fredde dell’inverno.