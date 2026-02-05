GIOVEDì, 05 FEBBRAIO 2026
Bari, al via dal San Paolo i 15 giovedì dedicati a Santa Rita

Ecco il programma

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 09:32
Prendono il via oggi, giovedì 5 febbraio, nel quartiere San Paolo di Bari, i tradizionali 15 Giovedì di Santa Rita, un percorso di preghiera e devozione molto sentito dalla comunità parrocchiale e dai residenti del quartiere. L’iniziativa accompagnerà i fedeli fino al 14 maggio 2026, in preparazione alla festa liturgica di Santa Rita, che si terrà il 22 maggio.

Gli appuntamenti si svolgeranno ogni giovedì presso la Parrocchia Madre della Divina Provvidenza, in piazzetta Giovanni Semeria, cuore religioso del quartiere San Paolo. La devozione dei 15 Giovedì, riconosciuta e approvata ufficialmente dalla Chiesa sotto il pontificato di Papa Benedetto XV, ricorda i quindici anni in cui Santa Rita portò sulla fronte la ferita della spina, simbolo di sofferenza e fede.

Il programma settimanale prevede, ogni giovedì, l’adorazione eucaristica alle ore 17.30, seguita alle 18 dalla celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Rita. Accanto alla parrocchia, anche il Giardino di Santa Rita, in via Giovanni Candura, sarà uno dei luoghi simbolici del cammino devozionale.

Il Comitato Santa Rita, insieme al gruppo di preghiera e ai sacerdoti della parrocchia, ha ringraziato fin da ora tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni e contribuiranno, anche con offerte volontarie, all’organizzazione della festa patronale in programma dal 19 al 22 maggio 2026. Nelle prossime settimane sarà reso noto il calendario dettagliato dei festeggiamenti. Per i fedeli che lo desiderano, è inoltre possibile sostenere le attività acquistando il calendario di Santa Rita 2026, disponibile tramite il coordinatore della festa, Michele Genchi. Un appuntamento che, anche quest’anno, si conferma come momento di raccoglimento, tradizione e partecipazione collettiva per il quartiere San Paolo.

